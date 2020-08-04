Кравчук объяснил, почему выступил на российском телевидении

https://static.news.ru/photo/33b0a7cc-d671-11ea-bc31-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что выступает на российском телевидении для защиты интересов своей страны.

Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир — это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины, — объяснил Кравчук свою позицию в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

86-летний бывший глава Украины дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия 1». Кравчук заявил, что сможет переубедить её по вопросу конфликта на Донбассе, а также пригласил её на Украину. Многие эксперты и политики на Украине негативно отнеслись к выступлению Кравчука на российском телевидении.

30 июля Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах контактной группы по Донбассу. Первый президент Украины заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. Он назвал окончание войны своей миссией и выразил готовность сделать для этого всё возможное.

NEWS.ru писал, что представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили новую украинскую власть в нежелании прекращать конфликт в Донбассе.