Косачев назвал вступление США в переговоры в Вене «предвыборным прицелом»

https://static.news.ru/photo/93368364-aa67-11ea-979f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Вашингтона участвовать в переговорах с российской стороной по ядерному оружию, которые должны состояться 22 июня в австрийской столице, могут быть предвыборным ходом американских властей. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор задался вопросом, с чем именно представители Штатов поедут в Вену.

Увы, пока это открытый вопрос, поскольку веских оснований верить в серьезность их намерений, увы, недостаточно. Вполне можно предположить, что вступление в переговоры для администрации Белого дома, как и все, что он делает в последнее время — шаг с сугубо внутриполитическим (читай — предвыборным) прицелом, — написал Косачев в Facebook.



До этого стало известно, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

Как писал NEWS.ru, Косачева также очень тревожит отказ Пхеньяна от диалога с Сеулом. По мнению дипломата, этот шаг может усугубить проблемы Корейского полуострова.