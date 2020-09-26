Косачев: Байден включил дежурную «мантру» про Россию

https://static.news.ru/photo/b6754696-ffe7-11ea-b674-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Обвинения РФ в том, что она якобы вмешивается во внутреннюю политику Соединённых Штатов Америки и предстоящие там выборы президента, продолжатся при любом лидере США, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев. Таким образом сенатор прокомментировал заявление кандидата на пост руководителя США от Демократической партии Джо Байдена. Он пообещал Кремлю «последствия» за попытки повлиять на ход голосования.

Для нас выгоднее было бы, чтобы выборы уже наконец состоялись, ведь тогда, надеюсь, будет поменьше поводов для вашингтонских политиков «оттаптываться» на России. А может, и поменьше станет разного рода международных инцидентов, всевозможных «вмешательств», «отравлений», «кибератак» и тому подобное, — написал Косачев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не выиграет ноябрьские выборы, только если его соперники-демократы будут «жульничать» с голосованием по почте. Такое заявление он сделал на встрече со сторонниками в штате Вирджиния. Хозяин Белого дома подчеркнул, что оппонентам нельзя позволить «фокусничать», поскольку на карту поставлена «наша страна», а они её разрушат в случае победы Байдена. При этом Трамп отметил, что хочет «дружественного» процесса передачи власти, если всё-таки проиграет выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. Хозяин Белого дома отметил, что передачи власти не потребуется, «будет продолжение». При этом Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.