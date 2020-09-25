Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в выборы США

https://static.news.ru/photo/09537be8-ffbc-11ea-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Nash - Pool Via Cnp/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Москве последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов.

Я обещаю, что, если я одержу победу, будут последствия. Будут последствия за эту вовлечённость в наши суверенные дела, — отметил политик в эфире телеканала NBC.

Он добавил, что его соперник по выборам, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в ноябрьские выборы.

Моё послание [президенту РФ] Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. <...> Я говорил об этом раньше и говорю снова, — отметил кандидат.

Так Байден отреагировал на просьбу ведущей озвучить «послание Владимиру Путину», учитывая утверждения директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея, что Москва якобы не оставляет попыток повлиять на американский избирательный процесс. В России неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. Хозяин Белого дома отметил, что передачи власти не потребуется, «будет продолжение». При этом Трамп прежде допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.