Трамп назвал лишь одно условие своего поражения Байдену

https://static.news.ru/photo/67ea02be-ffc4-11ea-9209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не выиграет ноябрьские выборы, только если его соперники-демократы будут «жульничать» с голосованием по почте. Такое заявление он сделал на встрече со сторонниками в штате Вирджиния.

Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех. Но мы не можем этого позволить — если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить, — цитирует Трампа РИА Новости.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что демократам нельзя позволить «жульничать», поскольку на карту поставлена «наша страна», а они её разрушат в случае победы Байдена. При этом Трамп отметил, что хочет «дружественного» процесса передачи власти, если всё-таки проиграет выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Москве последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. Он добавил, что его соперник по выборам, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в ноябрьские выборы.