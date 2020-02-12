Пока разгораются страсти вокруг обновлённого содержания российской Конституции, а эксперты строят догадки на тему конфигурации будущего транзита власти, эта самая власть столкнулась с серьёзными трудностями. Как утверждают социологи из «Левада-центра», наши сограждане всё меньше доверяют своему президенту. А в условиях грядущих больших политических событий именно ресурс доверия является одним из самых важных.

Сотрудники указанной организации в январе поговорили с россиянами и попросили их назвать имена политиков, которым они доверяют больше всего. В итоге у главы государства Владимира Путина рейтинг получился не самый впечатляющий — всего 35%. При этом стоит отметить, что всего два года назад он составлял 59%. Разница более чем ощутимая. Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что данный показатель падает давно и устойчиво, что, по словам социолога, обусловлено усталостью от фигуры первого лица страны и накапливающимся раздражением. Кроме того, у жителей РФ «нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», считает он.

Что интересно, уровень одобрения деятельности Владимира Путина остаётся стабильным и держится на уровне 67-70%. Гудков связывает это с тем, что, говоря о доверии, россияне думают о социальной сфере жизни страны, а оценивая деятельность — в большей степени о внешней политике.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существуют разные методики опроса, и также обратил внимание именно на поддержку деятельности главы страны среди граждан.

Это зависит от методик <...> которые свидетельствуют, наоборот, о повышении уровня доверия к президенту, о поддержке его работы в первые месяцы текущего года в связи с известными его инициативами и так далее, — заявил Песков.

Стоит отметить, что «Левада-центр» делал открытый опрос: респондентам не предоставлялся список политиков для выбора, они сами называли фамилии. В свою очередь глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров считает, что всё надо делать не так, как принято у конкурентов, и лучше всё-таки предлагать перечень. «Говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — заявлял он ещё в мае прошлого года.

Сам ВЦИОМ всё с того же мая 2019-го поступает именно так, и с первой попытки подопечные Фёдорова получили показатель доверия Путину в 72,3%.

Понятно, что школы бывают разные, и каждый сам склонен выбирать, кому больше верит. Однако, полагаем, в Кремле из внимания не упускают ни результаты «иноагентов» из «Левады», ни цифры, полученные социологами ВЦИОМа. А значит, можно допустить, что стабильный и продолжительный характер снижения поддержки по открытым опросам беспокоит власть больше, чем это привык демонстрировать Песков.

При таком раскладе те самые озвученные лидером инициативы — а речь идёт о внесении изменений в Конституцию — могут оказаться в некотором роде «спасательным кругом» для Владимира Путина незадолго до парламентских выборов и последующих президентских. Благо, социальная часть этих поправок, если верить ВЦИОМ, нравится россиянам чрезвычайно.