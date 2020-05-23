Ещё формально не начались предрекаемые кадровые перестановки по итогам пандемии, а уже пущен слух о замене главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на проверенного политического кадра Владимира Плигина. Сам бывший депутат нескольких думских созывов от комментария по поводу такой своей перспективы решительно воздержался, что по нашим неписанным традициям только усилило уверенность просвещенной общественности в возможности такой рокировки накануне «горячих» постпандемийных плебисцитов и выборов.

В принципе, кандидатура Плигина в нынешнем политическом контексте выглядит вполне логичной. Возглавлявший в течение трех созывов ключевой думский комитет по госстроительству и законодательству, Владимир Николаевич в некотором смысле был одним из конструкторов нынешней политической системы. Может быть, не столь яркий, как тот же впавший в нирвану Владислав Сурков, но политик, умевший оперативно и твердой рукой проталкивать важные для власти инициативы. В том числе и те, что позволяли быстро менять избирательные правила, когда прежние стандарты уже не в полной мере отвечали задачам «сохранения стабильности в обществе».

Так что, в отличие от Эллы Памфиловой, Плигину, если судить по его прошлому имиджу, не свойственны публичная рефлексия и игра в сентиментальное сочувствие недовольным очередной предвыборной новеллой. Как известно, при Элле Александровне в работе Центризбиркома было много эмоций и полное отсутствие конструктивных шагов по смягчению некоторых весьма оспариваемых оппозицией положений.

Естественно, нельзя исключить, что сам запуск инсайда об её возможной замене направлен как раз на то, чтобы поправить линию поведения Памфиловой накануне важных голосований и придать ей больше жёсткости: мол, в обстановке двойного кризиса, как экономического, так и эпидемиологического, не время заигрывать с электоратом и дарить налево и направо надежду на либерализацию системы. Под таким углом зрения инсайд о выдвижении Плигина может сыграть свою роль.

Впрочем, надо ведь ещё помнить, что Плигин — плоть от плоти питерской команды. Он учился вместе с Дмитрием Козаком в одной группе на петербургском юрфаке. Писал свою первую, так и не защищенную, диссертацию под руководством самого Анатолия Собчака. Словом, для многих представителей высшей власти он не просто в доску свой, но политик надёжный проверенный, не подверженный излишней эмоциональности.

Тем более, что в действие вводятся новые правила предвыборной игры, когда права Центризбиркома по факту значительно расширены. И этот орган может организовывать избирательные участки хоть на стадионах, хоть во дворах крупных жилищных комплексов, не говоря уже о последнем прибежище пенсионеров — СНТ. А новые правила зачастую требует и новых людей для их реализации. Не таких восторженных, как Элла Памфилова, но и не таких откровенных, как «волшебник» Владимир Чуров.

Последнее заседание Центризбиркома, к слову, было не совсем открытым, часть его прошла за закрытыми дверями, что, в принципе, противоречило традиции. Не исключено, что уже на следующей неделе мы получим достоверные ответы на все возникшие вопросы и предположения.