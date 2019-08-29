https://static.news.ru/photo/32d1203c-ca4e-11e9-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе поделился мыслями о российской политике и отношениях Москвы и Тбилиси. Он признался, что всей душой любит русский народ, однако ненавидит политику России. Об этом он рассказал в интервью изданию Kviris Palitra .

Я очень люблю русских людей, но я не люблю российскую политику, и что я могу сделать, — заявил исполнитель.

Он признался, что политика России отлична от той, которую проводил Советский Союз. В то время всё было иначе, однако русские сами виноваты в развале СССР, и теперь ничто не изменит сложившейся ситуации. Кикабидзе отметил, что не хочет войны с Россией, однако призвал Грузию отстаивать самоуважение, не теряя при этом международную поддержку и друзей.

Путин угрожает Грузии, потому что хочет председательствовать в более крупной стране, вы слышали о синдроме Наполеона? — подчеркнул артист.

Также Кикабизе опроверг слухи о выступлениях на корпоративах в России. Он заявил, что перестал ездить в РФ с 2008 года, а слухи о то, что он якобы даёт концерты, назвал недостоверными.

В последнее время Кикабидзе активно высказывается по поводу обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Так, например, он говорил, что запретом на авиасообщение и поездки российских туристов в Грузию Кремль хочет «дожать» гостеприимный грузинский народ, писал News.ru.