Киев заявил, что не обязан выполнять решения контактной группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/0ece9ae8-064d-11eb-9269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Решения, принятые на переговорах в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, являются политическими и не несут обязательств для Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Трёхсторонняя контактная группа — это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно, любые решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина, — заявил в эфире телеканала «Украина-24» Ермак.

Он добавил, что в рамках переговоров на минской площадке стороны лишь нарабатывают решения, а затем они «имплементируются через органы, которые могут эти решения юридически и политически принимать».

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе работает над выполнением Минских соглашений 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине, в результате которой должна произойти децентрализация власти с учётом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как писал NEWS.ru, план по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса уже готов. О завершении конфликта можно будет говорить, когда этот план будет изучен и устроит все стороны. По словам Андрея Ермака, план мирного урегулирования уже «лежит на столе» и там изложено «то, чего желает народ Украины».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.