Киев отказался от фиксации договорённостей контактной группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/451680f0-0348-11eb-8477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, комментируя сегодняшнее заседание, заявил, что украинская сторона отказывается от фиксации договорённостей по Донбассу, снимая с себя всю ответственность.

По сути практически безо всякой ответственности сторон в переговорах. Киев отказывается от фиксации любых договорённостей, как будто заранее знает, что не будет их выполнять, — отметил политик.

Он добавил, что ставит под сомнение саму цель переговоров в достижении мира в Донбассе.

По факту ничего не изменилось. Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договорённости о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон, — подчеркнул Грызлов.

Он считает, что это необходимо рассматривать как подготовку украинских военных акций против Донецка и Луганска, передаёт РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.