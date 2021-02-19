Как Захару Прилепину подружить геев и гомофобов

Запланированный на понедельник, 22 февраля, съезд триединой партии «Справедливая России — За правду» не выглядит лёгкой прогулкой и исключительной демонстрацией слияния в полном политическом экстазе. То есть внешне всё может быть мирно и по-съездовски духоподъёмно. Проблема в том, что не только сами партии должны стыковаться без видимых швов, но и внутри каждого структурного элемента есть немало недопонимания такого брака по спонсорскому расчёту.

А тут ещё писатель-боец Захар Прилепин, лидер теряющей свою субъектность им же основанной партии, появился на пресс-конференции, посвящённой аспектам современной культуры, в компании с таким весьма экзотическим персонажем, как Сергей Зверев. Того самого полусветского героя, представляющегося стилистом, которого не без оснований подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, что такое соседство с лидером смутило немалое число рядовых членов уходящей в историю партии, некоторые из которых и так подумывали не сохранять партбилеты после странного объединения. Тем более что сам Зверев хоть и повторял, что, мол, так круто, когда объединяются три силы и что он вообще за широкий плюрализм, но вот дать чёткий ответ на вопрос о принадлежности Крыма отказался. А такая двусмысленность противоречит одному из основополагающих постулатов партии «За правду!». Да и нового триединого союза также.

Вот только изначально у истоков партии «За правду!» стоял и такой колоритный персонаж, поп-расстрига, актёр и сценарист Иван Охлобыстин, известный к тому же рядом продекларированных «оригинальных» идей. В частности, Иван Иванович резко критиковал сторонников нетрадиционной сексуальной ориентации и заявлял, что они представляют опасность для его детей. В дальнейшем он не отрёкся от «своего личного мнения».

vk.com/zapravduorg

Конечно, православный актёр — персонаж динамичный, способный гибко воспринимать действительность. Но как совместить в одной партии или даже в рядах сочувствующих попутчиков Зверева и Охлобыстина? Особенно на новом переломе. Уж ни одна фракция не может быть столь всеядной.

И на съезде ещё ведь предстоит утвердить и примерные списки кандидатов. Притом, что верхние позиции в федеральных и региональных списках, видимо, будут гарантировать автоматическое прохождение в Госдуму в сентябре. Уже и так в среде кадровых «правдистов» зреет убеждение, что более поднаторевшие в предвыборной «византийщине» сторонники Сергея Миронова теснят их на невыигрышные номера. А потому к съезду им необходимо выступить как никогда сплочёнными и решительными в защите собственных политических интересов в рамках новоявленной коалиции. А тут ещё и внутренние противоречия с персонажами, которые даже признать Крым российским не рискуют.

Так что, видимо, в оставшиеся до съезда дни самому Захару Прилепину как духовному и административному вождю предстоит развеять некоторые появившиеся сомнения в рядах своих соратников. Накликания «призрака» ползучей цветной революции для внутреннего единства уже недостаточно.