Кадыров заявил об отсутствии достойного преемника у Путина

https://static.news.ru/photo/545e31d2-b467-11ea-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

У президента России Владимира Путина на данный момент нет достойного преемника, поэтому действующему национальному лидеру стоит баллотироваться на следующий срок. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам руководителя республики, Путин должен баллотироваться вновь для сохранения суверенитета страны, её целостности и могущества. Кроме того, по мнению Кадырова, очередное выдвижение кандидатуры нынешнего президента поможет защитить безопасность России от внешних и внутренних угроз и обеспечить рост международного авторитета и дальнейшего развития государства.

Глава Чечни также подчеркнул, что поддерживает все поправки в Основной закон РФ, вынесенные на голосование.

Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития. Мы прекрасно отдаём себе отчёт, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России, — написал Кадыров на своём Telegram-канале.

Голосование по поправкам состоится 1 июня. Его перенесли с 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Как ранее передавал NEWS.ru, возможность того, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, очень велика. Такое мнение высказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.