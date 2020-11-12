Кабмин поручил губернаторам при необходимости ужесточать меры из-за COVID

https://static.news.ru/photo/0dda28a2-24b4-11eb-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство дало губернаторам поручение вводить при необходимости дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса, не влекущие за собой серьёзных экономических последствий.

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия, — говорится в документе на сайте кабмина.

Докладывать об исполнении поручения правительству будет глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поручение должно быть исполнено до 16 ноября, и далее ведомство будет отчитываться по ситуации еженедельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы с 10 ноября ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.

По данным на 11 ноября за сутки в России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом, вылечились от инфекции 18 616 пациентов. Число жертв COVID-19 в РФ достигло антирекорда, за 24 часа скончались 432 россиянина.