На переговорах России с НАТО 12 января и на последующей встрече в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не стоит ожидать прорыва в переговорах, заявил председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. По его мнению, требования России о гарантиях со стороны США и партнёров не будут удовлетворены на следующем саммите, пишет Lenta.ru.

Он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик, так как Штаты не проявили должного интереса к выдвинутым Россией предложениям. Тем не менее Грациани напомнил, что стороны всё ещё стараются построить конструктивный диалог, что даёт надежду на будущие перспективы.

Различия между Россией и США по-прежнему очень велики: поиск новых форматов мог бы на данный момент помочь переговорному процессу, который становится все более сложным и близким к краху, — отметил Грациани.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков на прошедшем брифинге заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю.



Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Также на этой неделе в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.