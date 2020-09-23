Вице-спикером Госдумы может стать Игорь Ананских

https://static.news.ru/photo/e72b3480-fdc1-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/id171690265

Первый заместитель главы думского комитета по энергетике Игорь Ананских может сменить на посту вице-спикера нижней палаты российского парламента Ольгу Епифанову, которая ушла в Совет Федерации.

Об этом ТАСС рассказали два источника во фракции «Справедливая Россия», которую представляет Ананских. По данным одного собеседника агентства, вероятность назначения главы комитета по энергетике на пост вице-спикера составляет 99,9%. Второй источник подтвердил эту информацию, заявив, что у него «такие же сведения».

В пресс-службе «Справедливой России» сообщили, что вопрос о кандидатуре заместителя председателя Госдумы вряд ли решится до намеченного на 29 сентября заседания фракции.

Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил Епифанову представителем региона в Совфеде.

Как писал NEWS.ru, по итогам сентябрьских выборов в верхней палате может смениться порядка 20 парламентариев. В частности, в Совфед перейдут работать единоросс Александр Карелин, первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин. Эксперты полагают, что СФ также может пополниться и несколькими губернаторами, а в будущем увеличится и численность сенаторов.