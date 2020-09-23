Вице-спикером Госдумы может стать Игорь Ананских

Первый заместитель главы думского комитета по энергетике Игорь Ананских может сменить на посту вице-спикера нижней палаты российского парламента Ольгу Епифанову, которая ушла в Совет Федерации.
Об этом ТАСС
В пресс-службе «Справедливой России» сообщили, что вопрос о кандидатуре заместителя председателя Госдумы вряд ли решится до намеченного на 29 сентября заседания фракции.
Глава Республики Коми Владимир Уйба назначил Епифанову представителем региона в Совфеде.
Как писал NEWS.ru, по итогам сентябрьских выборов в верхней палате может смениться порядка 20 парламентариев. В частности, в Совфед перейдут работать единоросс Александр Карелин, первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин. Эксперты полагают, что СФ также может пополниться и несколькими губернаторами, а в будущем увеличится и численность сенаторов.
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