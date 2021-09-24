Собянин и ещё три чиновника откажутся от мест в Госдуме

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв намерены отказаться от депутатских мандатов. Об аналогичном решении объявят полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в «Единой России».

Якушев, Трутнев, Воробьев и Собянин не пойдут, — приводит агентство слова одного из источников.

Как отметил второй собеседник, в течение пяти дней на сайте ЦИК должны появиться итоговые списки депутатов нового созыва.

Собянин был главой региональной группы «Единой России» № 38 по Москве, Воробьёв — региональной группы № 39 по Московской области, Трутнев возглавлял региональную группу № 1, объединявшую Дальневосточный федеральный округ, Якушев — региональную группу № 9, в которую входили Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что выборы в Госдуму признаны состоявшимися. По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста. Пять мандатов у самовыдвиженцев.