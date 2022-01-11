Источник: Россия детально объяснила суть предложений на встрече в Женеве

На встрече в Женеве российская делегация сделала всё возможное, чтобы донести до западных партнёров суть своих предложений о гарантиях безопасности. Это было сделано, чтобы избежать возможных недопониманий по любым вопросам, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.

РФ «разжевала» США предложения по безопасности, чтобы каких-то недопониманий не возникло, — сообщил он.

Источник уточнил, что США пообещали предоставить России письменный ответ на предложения по безопасности на следующей неделе. По его словам, России нужен конкретный ответ на все поставленные вопросы, прежде всего по нерасширению НАТО. В то же время США по-прежнему не хотят обсуждать тему вступления Украины в НАТО без участия самой Украины.

Ранее председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что прорыва в переговорах России с НАТО 12 января и на последующей встрече в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидать не стоит. По его мнению, переговоры между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик, так как Штаты не проявили должного интереса к выдвинутым Россией предложениям. Тем не менее Грациани напомнил, что стороны всё ещё стараются построить конструктивный диалог, что даёт надежду на будущие перспективы.