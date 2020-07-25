Источник рассказал, кто станет главой российской делегации в Вене

https://static.news.ru/photo/82421494-ce6e-11ea-a31a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На переговорах по контролю над вооружениями с Соединёнными Штатами, которые должны пройти в столице Австрии, делегатов от России возглавит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Леонтьев. Об этом сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Делегацию возглавит Владимир Леонтьев, — сказал собеседник РИА Новости.

С 27 по 30 июля в Вене состоятся экспертные встречи представителей трёх рабочих групп. Главными темами станут военные доктрины и ядерные стратегии, вопросы верификации и транспарентости, а также космос.

Анонсируя встречу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва готова продолжать стратегический диалог и намерена строить дальнейшие отношения с Вашингтоном в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учёта интересов и озабоченностей сторон.

Как отмечает американская сторона, в ходе переговоров планируется обсудить намерения Штатов по расширению диалога до «трёхстороннего формата».

При этом до этого космическое командование США сообщило, что имеет доказательства проведения российской стороной неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия. Минобороны РФ подтвердило факт испытания, но подчеркнуло, что тестировался новейший малый спутник-инспектор.

Как писал NEWS.ru, ранее МИД подтвердил консультации РФ и США в Вене по стратегической стабильности.