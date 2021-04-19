Иностранный «Спутник V» убедит наших скептиков

Парадокс: в России, опередившей другие страны в создании противоковидных препаратов, один из самых низких уровней вакцинации среди развитых государств. И пока достижение коллективного иммунитета, при котором у 70% населения должны быть выработаны антитела, выглядит не слишком реальной целью, учитывая, что, по заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, пока привито восемь миллионов наших соотечественников.

Причин не самого высокого темпа вакцинации несколько — от отсутствия инфраструктуры в регионах и «капризности» препарата, требующего жёсткого соблюдения условий хранения и перевозки, до тотального недоверия к институту прививки у как минимум 40% россиян. Как выясняется, наши соотечественники вообще не доверяют отечественной медицине. И тут опросы фиксируют удивительное совпадение: число тех, кто избегает вакцинации по идейным соображениям, и количество медицинских скептиков практически совпадает. Зато у нас в ходу нездоровый интерес к народным целителям, экстрасенсам и даже безобидной гомеопатии, но только не уважение к дипломированным специалистам в белых халатах.

Владислав Воднев/РИА Новости

Ещё прискорбнее отношение россиян к отечественным лекарствам, поскольку полностью им доверяют только 12% завсегдатаев аптек. Естественно, такая психологическая установка не повышает доверия и к нашим вакцинам. Причём подобный скепсис только усиливают многочисленные сообщения о трагических последствиях применения в Европе препарата Pfizer и других вакцин западного производства. Тут уж работает известная логика: если у их средств побочные, а иногда фатальные последствия, то что уж ждать от наших.

Иными словами, пропаганда, нацеленная на то, чтобы оттенить наш фармакологический успех, бьёт рикошетом по позициям того же «Спутника V». Тем более что у нас давно сложилась печальная традиция недоверия ко всему отечественному. А кое-кто недоверие к нынешней власти автоматически переносит на всё, что с ней связано.

Но вот что примечательно: у ковидоскептиков, похоже, может появиться шанс разрешить все свои внутренние противоречия. По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося продвижением нашей вакцины в мире, уже достигнуты соглашения о производстве отечественного «снадобья» в десяти странах с использованием мощностей 20 иностранных производителей. А в Индии и Южной Корее уже работает конвейер, штампующий ампулы со «Спутником V». И, как теперь утверждают, часть произведённой за рубежом вакцины вполне может быть поставлена в Россию.

А раз так, то у наших лекарственных «космополитов» вполне может измениться взгляд на качество продукта. Поскольку-де за границей не допустят изменения формулы вакцины или иного отступления от концепции. Так что нельзя исключить, что вскоре у нас образуется контингент жаждущих привиться, но при условии, что вакцина будет привезена от иностранного производителя.

Конечно, такое предположение выглядит несколько комично. Но, как говорится, лишь бы это обстоятельство позволило преодолеть известные комплексы недоверия ко всему отечественному. Даже если это «отечественное» и всемирно признано. Чем бы взрослые дитяти ни тешились, лишь бы способствовали выработке коллективного иммунитета.

Впрочем, настроение нашим скептикам смогут поднять и анонсируемые некоторыми европейскими фирмами специальные вакцинные туры в Россию. Раз уж кто-то готов специально ехать сюда ради укола «Спутником V», то стоит ли пренебрегать таким шансом на месте?