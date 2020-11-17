Хинштейн пояснил идею возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

https://static.news.ru/photo/6ba820bc-28ae-11eb-bc29-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Россвязи и Роспечати.

Как рассказал Хинштейн, окончательного решения о ликвидации пока не принято. Однако поскольку функционал этих агентств невелик, то их упразднение не несёт рисков для отрасли.

В случае если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству, — пояснил Александр Хинштейн.

Он также напомнил об аналогичном прецеденте, когда агентство Росздрав было присоединено к Минздраву, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в кабмине обсуждается возможность ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать. По его словам, вопрос об упразднении или объединении некоторых структур поднят после того, как стало понятно, что не удалась попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства — службы — агентства.

С 1 января 2021 года в Росси стартует реформа системы государственного управления. Она должна продлиться три месяца. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, систему госуправления необходимо настроить быстро качественно и в соответствии с поручениями президента.