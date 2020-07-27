Хабаровчан призвали дать шанс Дегтярёву

https://static.news.ru/photo/7cd76e22-d004-11ea-a128-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Жителям Хабаровского края не стоит «раскачивать лодку» и протестовать после снятия с поста губернатора Сергея Фургала, а нужно дать возможность врио главы региона Михаилу Дегтярёву поработать и вникнуть в суть проблем. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, несмотря на свободу слова, митингов и собраний, проблемы на площадях не решаются. Кроме того, несогласованные акции могут привести к увеличению числа заражённых коронавирусом.

Джабаров считает, что правоохранительным органам региона нужно разобраться, если на митинг идут жители края, то у людей есть волнующие их проблемы. Однако если эти несогласованные митинги используют для своей деятельности приезжие, особенно представители других стран, то эту ситуацию надо изучать.

Если у хабаровчан есть требования, они должны их изложить новому руководству региона. Требовать освобождения Фургала неправомерно, так как решение о его виновности или невиновности может принять только суд, — цитирует РИА Новости сенатора.

Как писал NEWS.ru, Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. Со дня его задержания выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР.

Назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пока не получил оценку своей деятельности в Кремле. По его мнению, делать это по результатам первой недели нельзя. Вместе с тем, отметил он, глава региона «активно работает». По его словам, политик знакомится с ситуацией и «делает то, что необходимо делать в первую очередь» — в том числе подготовкой края к зиме.

Дегтярёв 26 июля впервые вышел к митингующим, призвал их не проводить акции во время антикоронавирусных мер, а также заявил, что Москва услышала их голоса. Он заверил, что ЛДПР помогает Фургалу, его судьба «в руках правосудия».