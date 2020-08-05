Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил снова изменить текст российской Конституции. По мнению политика, из Основного закона необходимо убрать положение о запрете на государственную идеологию. Он не отказывается от этой идеи, несмотря на то, что Владимир Путин, вроде бы, закрыл вопрос, утвердив в качестве госидеологии патриотизм. В разговоре с NEWS.ru эксперты поделились своим мнением об инициативе Миронова и рассказали, какая система ценностей может стать для России официальной.

Хотя всенародное голосование по поправкам в Конституцию прошло всего лишь чуть больше месяца назад, идея переписывания Основного закона жива, и различные предложения продолжают по инерции поступать. Так, 5 августа лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на форуме «Территория смыслов» предложил переписать 13 статью, отменив запрет на государственную идеологию.

Без идеологии мы никуда не уедем. Я считаю, что рано или поздно мы обязательно поменяем статью 13 Конституции РФ, где говорится о том, что не допускается обязательная государственная идеология, — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что её не нужно навязывать и делать обязательной, но быть она должна.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит отметить, что с этой идеей Миронов живёт уже давно: он говорил о возвращении государственной идеологии ещё в 2016 году. И в январе текущего года «Справедливая Россия» предлагала соответствующую поправку в Конституцию. Более того, глава «эсэров» не один в этом желании: предводитель ЛДПР Владимир Жириновский тоже совсем недавно призывал к таким переменам.

Мы в ЛДПР считаем, что идеологией России должен стать русский мир. Мы должны дать гарантии безопасности всем, кто живёт на территории исторического расселения русских, должны дать возможность всем русским стать гражданами России, — писал он в своём телеграм-канале в декабре 2019 года.

Впрочем, пока что самое весомое мнение по этому поводу высказал глава государства Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции. Он напомнил, что предыдущий подобный опыт был не самым удачным.

Идеология в современном обществе может быть только одна — это патриотизм, — заявил президент.

Впрочем, как показывает практика, мнение Владимира Владимировича по разным вопросам со временем может претерпевать изменения, так что утверждать, что этот вопрос закрыт, не стоит.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что вновь поднятая тема государственной идеологии свидетельствует о кризисе жанра у предводителя «справедливороссов».

Идеология патриотизма и охранительства уже стала де-факто государственной. Доминантой стал суверенитет. Миронов бежит за поездом. На нынешнем этапе достаточно установить границы идеологических расхождений в пределах задачи сохранения целостности, самостоятельности и независимости государства. Что собственно и сделано. А возвращаться к советским практикам не стоит. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Политический юрист Антон Тимченко предложил сперва разобраться со смыслом, вкладываемым в слово «идеология». Он отметил, что, если рассматривать её как набор политических концепций и взглядов определённой части общества, то в этом смысле использовать её в Конституции неуместно, поскольку такое закрепление фиксирует «однополярность» политической системы, что в итоге серьёзно ограничивает развитие страны. Но если понимать идеологию как систему стержневых ценностей, национальных интересов и программно-стратегических установок - декларируемого образа будущего, то это совершенно естественно для главных законов многих стран.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперт отметил, что в действующей Конституции России идеологическая составляющая тоже есть, просто она не зафиксирована в одной статье, а распределена по различным положениям. Кроме того, «идеологические» нормы были значительно дополнены в новой версии Основного закона.

Конечно, можно принять новую редакцию статьи 13, дополнительно указав там в качестве официальной идеологии государства что-нибудь про социальную справедливость, единство гражданской нации, сбалансированное развитие экономики и иные правильные вещи. Однако как с точки зрения юридической техники, так и с позиции реального влияния на политический процесс и курс государственного развития необходимость в такой поправке довольно сомнительна. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что гадать о том, какой станет российская государственная идеология, нет смысла, поскольку глава государства Владимир Путин уже утвердил в этом качестве патриотизм.

Если смотреть на инициативу Сергея Миронова под этим углом, то всё встаёт на свои места, особенно в свете участившихся в последнее время уголовных дел, возбужденных за госизмену. Думаю, государственная идеология нужна, она даст ориентиры людям, поможет отличать добро от зла. Но здесь главное не перепутать патриотизм, то есть любовь к Родине, с национализмом или хуже того, ксенофобией. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов считает, что высказывания Миронова об изменении Конституции не стоит воспринимать всерьёз, поскольку никаких новых поправок в неё вноситься в ближайшие годы не будет.

Он также напомнил, что 31 июля президент России подписал федеральный закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. В нём воспитание описывается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формирование патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону, правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа России, природе и окружающей среде.

Если говорить о какой-то идеологической базе, то, наверное, это описание и есть определённая рамка, в которой существует некая идеологическая направленность государства. Хотя Владимир Путин называет основной идеологией патриотизм, я бы добавил к этому ещё служение. Потому что термин «служение» исторически складывался в нашей стране. Служили мужчины либо по военной, либо по гражданской службе. Для женщин служение – это служение семье, Родине. Наверное, оно могло бы быть дополнением к той формулировке, что есть в законе о воспитании. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Само по себе желание Сергея Миронова вернуть в нашу жизнь государственную идеологию, конечно, вовсе не говорит о том, что в скором времени это непременно сбудется. Однако на примере переписывания Конституции мы знаем, что в российской политике спорные идеи принято сперва обкатывать на уровне депутатов Госдумы и руководителей фракций, следить, когда народ для них созреет. Так что нельзя исключать, что через пару лет об этом заговорит, например, Вячеслав Володин, потом – Дмитрий Медведев, а в итоге и президент согласится, что пришло время вновь актуализировать Основной закон в соответствии с запросами времени.

Над материалом также работал Сергей Изотов.

