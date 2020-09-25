Госдума предложила Германии создать совместную рабочую группу по Навальному

https://static.news.ru/photo/698d841e-ff34-11ea-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне предложила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле создать совместную рабочую группу по контролю над расследованием отравления политика Алексея Навального.

В соответствующем обращении депутаты рассказывают о «массированной дезинформационной кампании по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального», которая, по мнению парламентариев, носит спланированный характер и причиняет ущерб отношениям России и ФРГ, передаёт РИА Новости.

Ранее мы часто встречались с коллегами из бундестага на двустороннем уровне и на международных площадках, взаимодействовали по различным вопросам наши правоохранительные органы. Мы готовы такое сотрудничество и дальше развивать, — отметили в ГД.

Под документом подписались все члены комиссии.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite, писал NEWS.ru.