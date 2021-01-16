Госдеп США отреагировал на задержание Навального

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал немедленно освободить задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального без каких-либо условий.

Его заявление распространила пресс-служба Госдепа.

Соединённые Штаты решительно осуждают решение России задержать Алексея Навального. С большой озабоченностью мы отмечаем, что его задержание — последнее в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса, критикующие российские власти, — говорится в заявлении Помпео.

Также в нём содержится призыв к правительству РФ обеспечить одинаковые возможности для всех политических партий и претендентов в избирательном процессе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанный в аэропорту Шереметьево политик Алексей Навальный находится в Химках. Его разместили во 2-м отделе полиции Управления МВД России по городскому округу Химки. Об этом рассказала его адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что сотрудники данного отдела подтвердили доставку к ним задержанного политика, но пустить к нему адвоката отказались.