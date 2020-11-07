Горбачёв надеется на стремление Байдена к восстановлению отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/0a9451d4-21cd-11eb-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: gorby.ru/gorbachev

Демократ Джо Байден, который, вероятно, победил на выборах президента США, понимает важность хороших отношений с Россией, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией, — сказал он.

Он выразил надежду на стремление нового американского лидера к восстановлению доверия между Москвой и Вашингтоном.

Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России, — подчеркнул политик.

По его словам, РФ нужны хорошие отношения с Соединёнными Штатами, но его не следует добиваться любой ценой, передаёт ТАСС.

Интерес к этим выборам [президента США] был большой во всем мире, и это понятно. Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны, — заключил он.

Официально итоги президентских выборов в США ещё не объявлены. Однако демократ Джо Байден уже считается победителем. Как писал NEWS.ru, Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал американцам вернуть лидерство США в мире, однако особенностей внешней политики, которую будет проводить Белый дом, он не раскрыл.