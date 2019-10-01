Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Об утверждении Глазьева сообщили
Коллегия ЕЭК состоит из десяти министров — по два представителя от каждой страны, входящей в ЕАЭС.
Сергей Глазьев был депутатом Госдумы РФ первого, третьего и четвёртого созывов. С 2009 по 2012 годы он занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. С 2012 года до настоящего времени Глазьев был советником президента России.
Ранее News.ru привёл комментарий вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Политолог заявил, что уход Сергея Глазьева с должности советника президента является понижением, так как влечёт за собой потерю личного доступа к Владимиру Путину.