https://static.news.ru/photo/e58ecbe0-e45f-11e9-b14e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глазьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Об утверждении Глазьева сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии. Новый министр сменил на посту Татьяну Валову, которая, в свою очередь, заняла должность руководителя офиса ООН в Женеве. Ранее кандидатуру Глазьева одобрили главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК состоит из десяти министров — по два представителя от каждой страны, входящей в ЕАЭС.

Сергей Глазьев был депутатом Госдумы РФ первого, третьего и четвёртого созывов. С 2009 по 2012 годы он занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. С 2012 года до настоящего времени Глазьев был советником президента России.

Ранее News.ru привёл комментарий вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Политолог заявил, что уход Сергея Глазьева с должности советника президента является понижением, так как влечёт за собой потерю личного доступа к Владимиру Путину.