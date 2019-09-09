https://static.news.ru/photo/1d3b9aa8-d30a-11e9-8bad-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирательная кампания, прошедшая в России, прошла открыто и конкурентно почти во всех регионах.

По её словам, в ходе выборов не было серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоговый результат, передаёт ТАСС .

По итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьёзными нарушениями, — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался башкирскому Центризбиркому на порчу агитационных материалов кандидата от Либерально-демократической партии на пост главы региона. Политик сообщил, что неизвестные люди в Уфе и одном из районов Башкирии срывали со столбов агитматериалы кандидата от ЛДПР Ивана Сухарева. Также руководитель фракции обратил внимание ЦИК на появившуюся в соцсетях информацию о том, что организаторы выборов в Уфе принуждают к голосованию студентов местного учебного заведения и работников предприятия «Гидравлика».