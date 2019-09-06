https://static.news.ru/photo/4d3c7e96-d24e-11e9-97a5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский пожаловался башкирскому Центризбиркому на порчу агитационных материалов кандидата от Либерально-демократической партии на пост главы региона.

Глава местного ЦИК Марат Гадилов рассказал о претензиях политика РИА Новости . Жириновский сообщил, что неизвестные люди в Уфе и одном из районов Башкирии срывали со столбов агитматериалы кандидата от ЛДПР Ивана Сухарева. Также руководитель фракции обратил внимание ЦИК на появившуюся в соцсетях информацию о том, что организаторы выборов в Уфе принуждают к голосованию студентов местного учебного заведения и работников предприятия «Гидравлика».

По факту порчи агитматериалов было подано заявление в полицию. Подтверждений принуждения к голосованию сотрудники регионального ЦИК не нашли.

Ранее, как передавал News.ru, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет.