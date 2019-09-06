Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский пожаловался башкирскому Центризбиркому на порчу агитационных материалов кандидата от Либерально-демократической партии на пост главы региона.
Глава местного ЦИК Марат Гадилов рассказал о претензиях политика
По факту порчи агитматериалов было подано заявление в полицию. Подтверждений принуждения к голосованию сотрудники регионального ЦИК не нашли.
Ранее, как передавал News.ru, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет.