Глава ОСК предложил правительству утверждать цены на головные заказы

Руководитель Объединённой строительной корпорации Алексей Рахманов встретился с президентом Владимиром Путиным. Он предложил наделить одно из министерств правом утверждать цены на строительство головных заказов.
По его словам, вероятнее всего, таким органом должно стать Министерство промышленности,
В этом смысле у нас наш любимый заказчик — Министерство обороны — для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен, — подчеркнул он.
Он отметил, что такой подход решил бы все проблемы корпорации. Компания могла бы показывать заказчику реальную стоимость строительства, при этом не оставаясь с убытками, что происходит сейчас.
Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, — добавил он.
В холдинг ОСК входят примерно 40 компаний судостроительной отрасли. Организация является крупнейшей на этом рынке в России и принадлежит государству.
Ранее, как писал NEWS.ru, Рахманов рассказывал, что программа США по созданию мощного ледокольного флота обойдётся втрое дороже, чем в России. Программа, объявленная ранее президентом США Дональдом Трампом, рассчитана на поддержание национальных интересов в Арктике и Антарктиде. Планируется, что для этих целей нужно будет создать не менее трёх судов тяжёлого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.
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