Глава ОСК предложил правительству утверждать цены на головные заказы

https://static.news.ru/photo/23d39680-d021-11ea-879a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Алексей Рахманов Фото: kremlin.ru

Руководитель Объединённой строительной корпорации Алексей Рахманов встретился с президентом Владимиром Путиным. Он предложил наделить одно из министерств правом утверждать цены на строительство головных заказов.

По его словам, вероятнее всего, таким органом должно стать Министерство промышленности, говорится на сайте Кремля.

В этом смысле у нас наш любимый заказчик — Министерство обороны — для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен, — подчеркнул он.

Он отметил, что такой подход решил бы все проблемы корпорации. Компания могла бы показывать заказчику реальную стоимость строительства, при этом не оставаясь с убытками, что происходит сейчас.

Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, — добавил он.

В холдинг ОСК входят примерно 40 компаний судостроительной отрасли. Организация является крупнейшей на этом рынке в России и принадлежит государству.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рахманов рассказывал, что программа США по созданию мощного ледокольного флота обойдётся втрое дороже, чем в России. Программа, объявленная ранее президентом США Дональдом Трампом, рассчитана на поддержание национальных интересов в Арктике и Антарктиде. Планируется, что для этих целей нужно будет создать не менее трёх судов тяжёлого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.