Трамп поручил разработать программу создания полярного флота к 2028 году

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Президент США Дональд Трамп поручил администрации разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов в 2028 году.

Как сообщает ТАСС, программа создается для обеспечения защиты национальных интересов США в Арктике и Антарктике.

США необходим готовый и способный полярный флот ледоколов, который будет испытан и развернут к 2029 финансовом году (начинается в 2028 — прим. NEWS.ru), — цитирует Трампа агентство.

С этой целью Трамп предлагает разработать программу закупки ледоколов.

Как писал NEWS.ru, замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США срочно нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией на арктических территориях. Он уточнил, что береговая охрана владеет единственным ледоколом Polar Star, которому 40 лет, в то время, как РФ закончила создание шести новых баз и шести новых ледоколов,