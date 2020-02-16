https://static.news.ru/photo/aa3c4e16-50b4-11ea-a851-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Wojciech Olkuśnik/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу.

По его словам, восточное пространство организовано одним игроком — Россией.

Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС — странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии, — заявил он.

Российская сторона, добавил польский министр, доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Африке назвал угрозы для США на континенте. По его мнению, в этот список попадают Россия и Китай.