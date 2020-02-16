Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу.
По его словам, восточное пространство организовано одним игроком — Россией.
Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС — странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии, — заявил он.
Российская сторона, добавил польский министр, доказала, что готова использовать силу ради достижения своих национальных интересов,
Ранее NEWS.ru писал, что командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Африке назвал угрозы для США на континенте. По его мнению, в этот список попадают Россия и Китай.
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