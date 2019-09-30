https://static.news.ru/photo/7d80af8e-e381-11e9-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Бату Хасиков Фото: kremlin.ru

Бату Хасиков, занимающий должность руководителя Калмыкии, попросил депутатов Элисты поддержать нового и. о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Об этом он заявил на заседании горсобрания.

Хасиков подчеркнул, что назначение Трапезникова является лично его решением, за которое глава Калмыкии несёт ответственность сам, передаёт РИА «Калмыкия».

Дайте год, и мы посмотрим по результатам, — сказал Хасиков.

Он рассказал, что переживал из-за схода граждан, выступающих против назначения Трапезникова. Хасиков в этот же день вылетел в Калмыкию и провёл внеплановое совещание.

Дмитрий Трапезников был избран руководителем администрации Элисты 26 сентября. За это назначение проголосовали депутаты городского собрания столицы Калмыкии. Трапезников известен тем, что в 2018 году после убийства в результате теракта главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко на несколько дней занял его пост в качестве исполняющего обязанности.

29 сентября в Элисте состоялся народный сход, участники которого потребовали от властей отстранить от должности мэра столицы Калмыкии бывшего врио главы непризнанной ДНР Дмитрия Трапезникова. В выступлении участвовало до 500 человек, писал News.ru.