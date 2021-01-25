«Фюрер оппозиции»: Соловьёв требует от ФРГ объяснений по фильму Навального

https://static.news.ru/photo/5a017262-5f1a-11eb-8aff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ Йоханна Затхоффа. Тот потребовал от России разъяснить обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина, выдвинутые в фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Речь идёт, главным образом, о нашумевшем «дворце Путина». Соловьёв задался вопросом, какое немец может иметь отношение к тому, что и кому принадлежит в России. Он также выдвинул встречное требование Германии — объяснить, каким образом Навальный, находившийся в ФРГ на лечении, снял этот фильм.

А он не хочет объяснить, каким образом личный гость Германии, фюрер оппозиции Навальный снимал это всё, находясь за пределами России? Он не хочет попросить у своих спецслужб, защищавших Навального, отчитаться за деньги налогоплательщиков, которые были потрачены на его нахождение в Германии? — цитирует Соловьёва «Взгляд».

Соловьёв утверждает, что высказывания Затхоффа являются иллюстрацией принципа «лучшая защита — это нападение». Журналист напомнил, что ещё 10 лет назад в российских СМИ появлялась информация о том, что «дворец» под Геленджиком принадлежит предпринимателю Александру Пономаренко. Соловьёв призвал Затхоффа лучше работать с материалами.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин прокомментировал расследование политика Алексея Навального. Он заявил, что ничего из этого фильма ему не принадлежит и никогда не принадлежало.

Глава российского государства отметил, что не смотрел фильм оппозиционера, так как у него нет свободного времени, но листал видеоподборки, которые ему принесли помощники. По его словам, информация об этом здании «муссируется» уже десять лет, а сейчас возник удобный момент, чтобы «промыть мозги» гражданам.