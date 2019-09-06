https://static.news.ru/photo/b31e1432-d23e-11e9-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наблюдатели на выборах в Мосгордуму из Франции отметили работу электронных участков и впечатлились надёжностью и слаженным функционированием системы.

Политолог, генсек международного движения «Народный суверенитет» Эммануэль Марк Андре Леруа поделился своим наблюдением за выборами на одном из цифровых избирательных участков. Он отметил, что система работает оптимально, передаёт РИА Новости .

Я думаю, использование подобных способов голосования на выборах в России свидетельствует о законности и соответствии демократическим нормам, — считает он.

Представители Франции отметили, что выборы проходят в праздничной обстановке и без нарушений.

Могу охарактеризовать эти выборы как нормальные, с участием граждан, которые счастливы прийти и отдать свой голос. Обстановка очень приятная, праздничная, — сказал Леруа.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдёт электронное голосование: Зеленоград, Северное Лианозово — Бибирево и Чертаново Центральное — Чертаново Южное.

Явка на электронном голосовании за депутатов в Московскую городскую думу по состоянию на 15:00 превысила 75%, писал News.ru. При этом система дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.