Эксперты штаба наблюдателей выявили создателя фейка о голосовании в Москве

https://static.news.ru/photo/7145363c-b954-11ea-b032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Общественный штаб московских наблюдателей разоблачил фейк о подготовке вброса стопки бюллетеней. В этом им помогли камеры наружного наблюдения. Выложенное на YouTube видео оказалось постановочным.

Камеры видеонаблюдения показали, что никаких других людей там не было, а молодой человек сам принёс пакет и оставил в этом месте. И уже через некоторое время вернулся туда с камерой в руках. Если посмотреть внимательно на видео, то можно понять, что поддельные бюллетени запакованы в мягкий пакет для почтовых посылок, — сообщил ТАСС официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Выложенное на YouTube видео сопровождается комментарием, что пакет специально оставлен членами УИК, которые проводят надомное голосование, чтобы в дальнейшем осуществить вброс.

Асафов сообщил, что представители общественного штаба связались с автором ролика, предоставили ему видео с наружных камер, которое доказывает, что он сам срежиссировал ситуацию.

Он не увидел в этом ничего плохого и пояснил, что в Интернете есть много сообщений о «реальных» нарушениях, но они ничем не подтверждены. Именно поэтому он решил сделать «документальное кино», — рассказал наблюдатель.

Ранее департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия уже получила более 70 обращений о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию и использовании административного ресурса.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

Ранее глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, почему появляются фейки о голосовании по поправкам в Основной закон. По его словам, ложные новости подтверждают, что реальных нарушений не происходит, писал NEWS.ru.