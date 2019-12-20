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Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил вероятность завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» после вступления в силу американских санкций. По его словам, шансы у России есть, однако во многом их успех будет зависеть от позиции Германии, которая также заинтересована в проекте.

Закон даёт определённую гибкость администрации в применении санкций. И соответственно, Германия должна занять такую переговорную позицию, которая будет способствовать предоставлению времени на сворачивание работ, в течение которого укладка газопровода будет завершена без введения санкций против трубоукладчика, — заявил он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что завершение строительства может занять несколько месяцев.

21 декабря Минфин США выпустил заявление, согласно которому все компании, участвующие в строительстве газопровода, должны прекратить свою работу. На это немедленно отреагировал кабмин ФРГ. Там санкции США расценили как вмешательство в дела Европы.

Российская сторона резко осудила введение ограничительных мер. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала неуместным тот факт, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать свою экономику и диктует свои условия, писал NEWS.ru.