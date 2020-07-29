Эксперт назвал причины переброски военных США в Бельгию и Италию из ФРГ

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Выбор Италии и Бельгии для передислокации американских военнослужащих из Германии объясняется наличием двусторонних соглашений по статусу вооружённых сил, а также готовой инфраструктурой для их размещения. Об этом сообщил ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Войска преимущественно возвращаются домой. Если часть войск будет передислоцирована в пределах Европы, это потребует соответствующей инфраструктуры и заключения соглашений о статусе вооружённых сил. Это ограничивает список возможных стран Испанией, Италией, Нидерландами и Бельгией, — рассказал РИА Новости эксперт.

Он добавил, что развёртывание сил в Польше потребовало бы проведения переговоров и создания инфраструктуры. Это делает переброску американских войск в эту страну маловероятным.

По мнению Гресселя, заявления польских политиков о возможности разместить в стране военнослужащих США были не более чем предвыборной саморекламой. Он уточнил, что президент Польши Анджей Дуда «играл на этом», чтобы набрать очки для собственных выборов, но вряд ли кто-либо верил в это.

Эксперт полагает, что для реализации решения о передислокации требуется время, и всё может ещё измениться после ноябрьских выборов в Соединённых Штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что Пентагон объявит о выводе из Германии почти 12 тысяч американских военнослужащих. Большая часть из них отправится домой, остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб-квартира Европейского командования Соединённых Штатов будет перенесена из Германии в бельгийский Монс. Сейчас там находится объединённый штаб сил НАТО в Европе.