https://static.news.ru/photo/0a0822e0-4429-11ea-8dda-fa163e074e61_660.jpg Александр Коновалов Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде.

По данным пресс-службе Кремля, также российский лидер подписал указ о включении Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации Николая Кондратюка. На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.