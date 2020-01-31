Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде.
По данным пресс-службе Кремля, также российский лидер подписал указ о включении Коновалова в состав президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин уволил статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации Николая Кондратюка. На его место назначили генерал-майора Виктора Шлемина.
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