«Единой России» потребовался «чистильщик»

Ещё буквально вчера существовала уверенность, что разменявший восьмой десяток генерал Владимир Васильев после окончания в целом нелёгкой миссии по очистке коррупционных завалов в Дагестане отправится на заслуженную пенсию в сенат. Оттого сообщение о его введении в генеральный совет правящей партии в роли заместителя секретаря выглядит некоторой сенсацией. Нет, бывший первый замминистра МВД, известный своею жёсткостью и принципиальностью, давно работает в «Единой России». Более того, даже возглавлял одно время её фракцию в Государственной думе. И, как говорили в кулуарах, просто не мог отказать Владимиру Путину, когда тот попросил его покинуть уютное парламентское кресло и отправиться в непростую дагестанскую командировку.

Но вот эстафету от него в горной республике принял другой генерал — Сергей Меликов, а Владимира Васильева попросили заняться в партии весьма деликатной миссией — составлением списков возможных кандидатов-единороссов на будущих парламентских выборах. Впрочем, только на первый взгляд это рутинная работа. Между тем за таким неожиданным назначением скрывается самый настоящий «ход конём» партийного руководства. И, видимо, в первую очередь Андрея Турчака.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведь что в последнее время ставили в упрёк единороссам? То, что партия закостенела, приобрела форму управляемой машины для голосования. При этом все обещания провести внутреннюю реформу, осуществить некоторый ребрендинг оказались пустыми заверениями. И тут в партии делают неожиданный ход. На должность своеобразного «чистильщика» приглашается деятель с репутацией неподкупного и сурового судьи.

И именно этот человек призван так повлиять на формирование будущего состава фракции «Единой России», чтобы в её рядах не оказалось не только криминальных элементов и заведомых коррупционеров, но и откровенных лоббистов интересов разного рода финансовых группировок или «крабовых мафий».

Ведь объявленной целью новой фракции по-прежнему правящей партии и задачей рекрутирования депутатов становится привлечение активистов, способных выстроить устойчивые связи власти и общества. А значит, реально превратить партию в рычаг эффективного управления. Такая установка особенно показательна на фоне криминальных историй, в которых оказались замазанными системные оппозиционные партии.

Но, как говорится, скоро только сказка сказывается. В правящей партии полно групп интересов и влияния, среди потенциальных кандидатов немало откровенных клиентов промышленных и финансовых группировок. И, естественно, влиятельные люди будут стремиться включать в списки кандидатов им лично преданных персон. И тут-то, видимо, нужен человек-кремень, способный противостоять давлению со стороны как капитала, так и высокой бюрократии.

Потому-то и призвали Васильева ещё раз послужить партии. К тому же мы помним слова Андрея Турчака о том, что списки кандидатов будут утверждаться во второй части партийного съезда, который пройдёт то ли весной, то ли в начале лета. Так что у Васильева и его помощников будет полгода, а, может, и больше для вынесения собственных оценок по кандидатам.

Другой вопрос, до какой степени новый «чистильщик» сможет сохранять крепость своих позиций. Но это будет последнее сражение, которое предстоит выиграть генералу Васильеву.