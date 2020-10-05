«Единая Россия» готова заседать по полгода

В своё время была популярна такая шутка: какой корабль в мире самый большой? В конце концов выяснилось, что речь шла о судне, которое было разорвано пополам — в результате нос и корма были растащены по разным портам. Ныне же секретарь Генсовета партии «Единая Россия», а заодно и первый заместитель Валентины Матвиенко Андрей Турчак сделал заявку на самый протяжённый по времени партийный съезд. По словам политика, первая его часть пройдёт ещё до конца этого года, а второе действие намечается на весну или даже начало лета 2021-го.

В этом году надо, мол, зафиксировать триумф партии на прошедшем в сентябре едином дне голосования (ЕДГ), а в следующем планируем, подчеркнул Турчак, наметить стратегию и тактику партии на парламентских выборах, а также утвердить списки кандидатов. Собственно, нейтральная, на первый взгляд, фраза оказалась куда более глубокомысленной, а то и сенсационной.

Итак, что конкретно имел ввиду, пожалуй, самый перспективный политик партии власти из числа активистов новой волны? Прежде всего он намекнул на то, что с практикой, на которой настаивали творцы внутренней политики из администрации президента, когда кандидаты от партии шли под нейтральными знаменами, будет окончательно покончено как с категорией. Так что примеры Сергея Собянина и Александра Беглова, как бы общенародных кандидатов, так и останутся историческими прецедентами. Да и как может быть отныне иначе, если все списки кандидатов будут утверждаться съездом, никаких возможностей для индивидуального маневрирования у них не останется.

В целом можно констатировать, что тактика «открытого забрала», сторонниками которой остаются Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, взяла верх над идеями команды Сергея Кириенко. А значит, оба лидера ещё больше укрепили свои партийно-аппаратные позиции.

Дмитрий Медведев er.ru

Но куда интереснее время проведения второй части съезда: весна, а то и начало лета. Напомним, что высказался Турчак на фоне незамолкающих разговоров о возможном роспуске Госдумы и проведении внеочередных выборов. То есть события, о котором постоянно говорят с прошедшего февраля. А тут ответственное партийное лицо и первый вице-спикер Совета Федерации заявляет, что партия к выборам будет готовиться по обычному графику. То есть исходит из того, что перевыборы нынешнего парламента никак не случатся раньше сентября, то бишь обычного ЕДГ, который в будущем году придётся на девятнадцатое число. А, может, в сентябре только начнётся избирательная кампания, а проголосуют сограждане аж в декабре.

Кроме того, надо понимать, что как минимум первая фаза съезда пройдёт в обстановке «окончания первой волны пандемии». А значит, во-первых, интересна будет сама форма его проведения. Неужто по видеосвязи? И логично предположить, что среди инициатив съезда должны выделяться идеи по преодолению последствий этой напасти как в экономике, так и в социальной сфере. Иначе съезд превратится в пустую формальность и ритуальное сотрясание воздуха.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, фраза Турчака — это ещё не отлитая в граните резолюция. И всё может измениться в один момент. Потому, видимо, и съезд планируется двухактный, что позволяет партии маневрировать во времени и в политическом пространстве. Но, видимо, ни у кого пока, включая верхушку партии власти, нет ясного понимания сроков парламентских выборов и формирования Госдумы с её новыми конституционными полномочиями.

Всё может измениться в один день, как это было на том историческом уже заседании Госдумы, когда морально все готовились к её роспуску, а получили поддержанное предложение об обнулении президентских сроков.