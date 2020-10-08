«Единая Россия» предложила идеи индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/100d1bf0-09f4-11eb-958f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме предложила правительству несколько идей по индексации пенсий работающим пенсионерам. Они включают в себя как одновременное восстановление индексации для всех категорий таких людей, так и поэтапный сценарий.

Об этом заявил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, сообщает ТАСС.

Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента, — отметил Исаев.

Владимир Путин дал поручение о справедливой индексации пенсий кабмину после встречи с руководителями фракций Госдумы. Работающим пенсионерам пенсии не индексировались с 1 января 2016 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принять решение об индексации пенсий работающим пенсионерам можно будет в самое ближайшее время. Однако такие расходы необходимо закладывать в бюджет, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.