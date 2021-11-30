Двое выживших в массовом расстреле Брейвика войдут в правительство Норвегии

В новое правительство Норвегии войдут двое выживших при массовом расстреле на острове Утойя, совершённом Андерсом Брейвиком в 2011 году. Как сообщает FA News, Тоннье Бренна займёт пост министра образования, а Ян Кристиан Вестре возглавит министерство торговли и промышленности.

Отмечается, что на момент стрельбы участникам инцидента было 23 и 24 года.

Да, у меня будут два министра, бывших на Утойе, — сказал король Норвегии Харальд V перед встречей с действующим премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

Андерс Брейвик был приговорён к 21 году тюремного заключения за убийство 77 человек в июле 2011 года. Тогда террорист взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего расстрелял гостей и сотрудников международного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Большинство его жертв были подростками, самым младшим исполнилось 14 лет.

Произошедшее стало самым страшным терактом за всю историю Норвегии. За один день в стране были убиты столько же человек, сколько в среднем становятся жертвами убийств за два года.