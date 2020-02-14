Юрий Лужков Юрий Лужков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Доверие Кремля бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову восстановлено. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Путина об увековечении памяти политика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что открещиваться от заслуг и наследия Лужкова неразумно.

Здесь речь идёт о том, что отдаётся должное именно тому вкладу, который внёс Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны, как Москва, — пояснил Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что о заслугах политика в своё время говорил и Путин.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Экс-мэр столицы умер в одной из клиник Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по чистке сосудов.

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