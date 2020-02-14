https://static.news.ru/photo/2f69ca3e-4f14-11ea-952c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лужков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Доверие Кремля бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову восстановлено. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Путина об увековечении памяти политика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что открещиваться от заслуг и наследия Лужкова неразумно.

Здесь речь идёт о том, что отдаётся должное именно тому вкладу, который внёс Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны, как Москва, — пояснил Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Он напомнил, что о заслугах политика в своё время говорил и Путин.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».