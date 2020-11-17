Депутаты готовят обращение к Путину о повышении пенсий

https://static.news.ru/photo/4d064818-2869-11eb-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Сразу несколько представителей разных фракций готовят обращение на имя президента Владимира Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, «Справедливая Россия» и КПРФ собираются напомнить главе государства, что он сам дал указание «проработать вопрос» об индексации пенсий.

Меж тем, по словам первого зампреда фракции «Справедливой России» Михаила Емельянова, бюджет уже принимается, но ничего по данному вопросу в нём не отражено.

Такая ситуация недопустима, — цитируют депутата «Известия».

Емельянов отметил, что в правительстве «отказываются от индексации», так как считают, по его мнению, что пенсии — это компенсация утраченного заработка, а если человек работает, то индексация ему не нужна.

Мы же исходим из того, что это заработанная гражданином выплата на протяжении всей его трудовой деятельности, когда он делал отчисления в Пенсионный фонд, — поясняет Емельянов, добавив, что депутаты поднимут этот вопрос перед президентом снова.

Представитель КПРФ Владимир Кашин также заявляет о том, что россияне после наступления пенсионного возраста вынуждены работать, так как прожить на одну пенсию невозможно. Тем более в условиях повышения пенсионного возраста было бы справедливым, чтобы люди «хотя бы получали свои заработанные деньги», считает зампред ЦК КПРФ.

Кашин добавил, что глава Минфина Антон Силуанов уже отверг предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявив, что это «нецелесообразно».

Мы убеждены, что надо восстановить справедливость и вернуть индексацию, так как все эти люди вносили пенсионные взносы, — считает депутат.

На данный момент в нижней палате находятся на рассмотрении сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Но они не получили поддержки ни правительства, ни партии власти.

Бюджет на 2021 год уже свёрстан. В нём индексация не запланирована.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство займётся вопросом по возобновлению индексаций выплат для пенсионеров, продолжающих трудиться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.