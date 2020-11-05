Депутата Госдумы заподозрили в работе на США

https://static.news.ru/photo/c9a4f5a4-1f63-11eb-9218-fa163e074e61_660.jpg Михаил Романов Фото: volkovskoe.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заподозрила депутата Госдумы от Петербурга Михаила Романова в работе на штаб кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена.

По словам парламентария, поделившейся своим мнением в Twitter, технологии предполагаемых фальсификаций на президентских выборах в Штатах напоминают технологии, много лет применяемые при подсчёте голосов на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, от которого в 2016 году в Госдуму избрался Романов.

Оксана Дмитриева на последних думских выборах уступила Михаилу Романову победу в родном для неё Фрунзенском районе, обвинив его и Смольный в многочисленных фальсификациях на участках. Подав жалобу на результаты подсчёта голосования в Центризбирком, свою точку зрения она отстоять не смогла и в том же году избралась депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от Партии Роста.

Подозрения в работе Романова и его друзей на Джо Байдена Дмитриева обосновала «Невским новостям».

Расклад по нескольким штатам на выборах в США изменило почтовое голосование. При этом данные по почтовому голосованию сильно расходятся по данным в очном голосовании. Такие же технологии использовались, когда проводилось досрочное голосование во Фрунзенском районе: ящики забрасывали на последних выборах, команда Романова прибегала и вбрасывала бюллетени по надомному голосованию. Понятно, что это шутка, но тем не менее технологии схожи, — сообщила депутат.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что выборы президента США вызывают очень большие сомнения. По его словам, нет возможности проконтролировать голосование избирателей, которое прошло по почте. Ситуация, когда объявляются одни результаты голосования на участке, а затем, после пересчёта «почтовых голосов», итоги меняются кардинальным образом, выглядит удивительной, отметил сенатор. В качестве примера Пушков привёл участки в штатах Висконсин и Мичиган. Там побеждал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, но внезапно всё изменилось в пользу Джо Байдена, когда подсчитали голоса, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте», писал NEWS.ru.