Депутаты РФ и ФРГ обсудили отравление Навального

https://static.news.ru/photo/060bb682-0979-11eb-8309-fa163e074e61_660.jpg Василий Пискарёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв провёл переговоры с главой германо-российской парламентской группы немецкого правительства Робби Шлундом. Они говорили об отравлении политика Алексея Навального.

Российский парламентарий попросил своих немецких коллег помочь правоохранительным органам РФ получить необходимые материалы — данные экспертиз и медицинского обследования оппозиционера.

Немецкие парламентарии выступили за сохранение конструктивного диалога между Россией и Германией, высказались за разделение вопросов уголовно-правового характера и политических, экономических, культурных и гуманитарных аспектов сотрудничества двух стран. Они также сообщили о намерении обратиться к президенту бундестага Вольфгангу Шойбле с требованием дать официальный ответ на обращение комиссии Государственной думы, — говорится на сайте Госдумы.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации уверены, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.