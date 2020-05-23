Депутат Гусева призвала наказать распространителей фейка о Медведеве

https://static.news.ru/photo/0f9969c6-9df7-11ea-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/i.m.guseva

Депутат Государственной думы Ирина Гусева обратится в Генпрокуратуру с требованием найти авторов и наказать распространителей фейка об уходе Дмитрия Медведева с поста председателя «Единой России».

Завтра (25 мая. — NEWS.ru) буду делать заявление в Генеральную прокуратуру. Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за всё надо отвечать. И за это тоже придется ответить, — отметила Гусева в комментарии ТАСС.

Депутат, со ссылкой на которую распространяли дезинформацию, опровергла сам факт проведения закрытого совещания партии и отметила, что единороссы работают в регионах, «занимаясь проблемой с коронавирусом».

Как писал NEWS.ru, 24 мая несколько СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на депутата распространили информацию о грядущих кадровых перестановках в «Единой России», досрочных выборах в Госдуму и коррекции курса партии, которым займётся Гусева.

Вскоре партия опровергла публикации.