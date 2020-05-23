Политика

«Единая Россия» опровергла уход Медведева с поста председателя

16:20, 24 мая 2020
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя генсовета «Единой России» Серегй Перминов назвал фейковыми сообщения о перестановках в руководстве партии, в том числе об уходе Дмитрия Медведева с поста председателя.

Перминов опроверг какие-либо изменения, комментируя публикации, в которых со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву утверждалось о переходе Медведева на пост спикера нижней палаты парламента.

Пусть это останется на совести депутата Гусевой, если она действительно это говорила, — цитирует Перминова «Интерфакс».

Изданию не удалось связаться с Гусевой.

Как писал NEWS.ru, в январе Медведев после восьми лет во главе правительства России подал в отставку, сохранив руководящую должность в «Единой России». Политик получил пост зампредседателя Совбеза.

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