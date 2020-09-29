Депутат Госдумы: расследование дела Навального должно проходить только в РФ

https://static.news.ru/photo/0f5324b0-0275-11eb-acf8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Выборный Фото: Пресс-служба депутата Госдумы

Объективное расследование по делу отравления оппозиционера Навального должно проходить только в России. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, следствие должно проработать все возможные версии, прежде чем делать окончательные выводы о совершённом преступлении.

По мнению парламентария, в заявлении руководства западных стран чётко прослеживается аналогия с историей с отравлением Скрипалей.

Это, конечно, просто повод. И мне очень прискорбно, что наших граждан, используют как разменную монету. Ведь его европейцы, американцы и другие не пожалеют. Его могут уничтожить в любой момент, если им это будет выгодно. Мы же будем беречь своего гражданина, защищать. И объективное расследование дела об отравлении Навального можно провести только в России, это наша юрисдикция, — сказал он.

Депутат отметил, что несмотря на то, что Навальный «нас обливает грязью», он всё равно «наш человек». При этом он уверен, что заигрывание с Западом может привести оппозиционного блогера «к непоправимым последствиям».

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего, писал NEWS.ru.