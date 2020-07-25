Депутат Госдумы: «Крым никогда не был и не будет проблемой для России»

https://static.news.ru/photo/433004b0-ce9f-11ea-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет назвал Крым гордостью России. Он также отметил, что на Украине к полуострову всегда относились как к проблеме и чужой земле.

Помимо этого, Шеремет напомнил о заявлении экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сообщил о необходимости превратить полуостров во внутреннюю и внешнюю проблему для РФ.

Подобное заявление Климкина — плод ущербной психологии предателей. Крым — это гордость России. Крым — это та пята, на которую Россия всегда может опереться и пойти дальше к новым высотам. Крым — это часть общей и единой российской семьи, в которой заведено делить пополам все трудности и достижения, — цитирует его РИА Новости.

Также депутат считает Украину страшной угрозой для самой себя, так как государственный курс в стране определяют националисты.

Мы желаем процветания и благополучия соседнему государству и просим не вмешиваться во внутренние дела России, — подытожил Шеремет.

NEWS.ru писал ранее, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Климкину на призыв сделать из Крыма проблему для России.